Aydın'a binada çıkan yangın, bitişikteki iki binaya daha sıçradı

AYDIN'da bir evin ikinci katında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyüp önce çatıya ardından da yandaki iki binaya sıçradı. Alevlere müdahale sürüyor.

Osman Yozgatlı Mahallesi 1223 Sokak'taki Adil Önler'e ait bir evin ikinci katında, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp önce çatıya ardından da bitişikteki iki binaya da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 7 itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin, alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı