Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda A.B, T.B. ve B.İ. gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA