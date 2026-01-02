Üniversite Öğrencisi Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Cemal Mert S., sanal medyada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı. Aydın'da tatilde olduğu sırada gözaltına alınan öğrenci, adliyeye sevk edildikten sonra mahkemece tutuklandı.
AYDIN'da, üniversite öğrencisi Cemal Mert S., Cumhurbaşkanına hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Cemal Mert S.'nin, sanal medyada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirledi. Memleketi Aydın'da tatilde olduğu tespit edilen Cemal Mert S., yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal Mert S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Haber: Melek FIRAT / AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel