Aydın'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde, uçuruma devrilen otomobildeki sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. E.T'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

F.I. idaresindeki 48 AUY 844 plakalı otomobil, Ovaeymir Mahallesi'nde uçuruma devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu konumundaki E.T'yi çıkardı.

Yaralı sürücü ve yolcu Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

E.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
