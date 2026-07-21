Aydın'da devrilen traktörün 85 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'ın Karacasu ilçesinde 85 yaşındaki Mahmut Madak'ın kullandığı traktör, yaklaşık 4 metre yükseklikten yola devrildi. Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Nargedik Mahallesi Kazandere mevkisinde Mahmut Madak'ın (85) kullandığı 09 NH 706 plakalı traktör, yaklaşık 4 metre yükseklikten yola devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Madak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Madak'ın cenazesi, incelemenin ardından Karacasu İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik