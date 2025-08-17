Aydın'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke ilçesinde, otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 30 yaşındaki Mert Sakız hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Mert Sakız (30), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Ağaçlı Mahallesi Ağaçlı-Söke yolunda meydana geldi. Mert Sakız'ın kontrolünü yitirdiği 09 VG 626 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil hurdaya dönerken, Sakız ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mert Sakız, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak

Pazartesi hayat duracak! Görüşmeler tıkandı, eyleme gidiyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti

Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.