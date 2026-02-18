Haberler

Aydın'da 'tefecilik' operasyonu; 2 tutuklama

Aydın'da 'tefecilik' operasyonu; 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında adliye ile Adli Tıp Kurumu çalışanının da olduğu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında adliye ile Adli Tıp Kurumu çalışanının da olduğu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tefecilik yapanlara yönelik, önceki gün gece saatlerinde operasyon düzenlendi. 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen baskınla; zor durumdaki kişilere yüksek faizle para verip, ödeyemeyenlerden tehdit yolu ile tahsil etmeye çalıştıkları ileri sürülen Nazilli Adliyesi'nde mutemet olarak görev yapan A.Ç., Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli Adli Tıp Uzmanı E.P. ve ilçede esnaf olan E.S., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ve E.S. tutuklandı, E.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı

Türkiye'de tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor hazır, işte detaylar
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Raporda af ve umut hakkı var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıtı çok konuşulur
Fenomenlere vergi şoku! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak

Fenomenlere soğuk duş! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak
Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu

Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru!
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıtı çok konuşulur
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an

Galatasaray'ın tarihi zaferine tek hareketiyle damga vurdu
Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı