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Aydın'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Aydın'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Altıntaş Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde karşılaşan K.Ç. ile M.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B, yanındaki bıçakla K.Ç'yi ayağından yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ayağından 3 bıçak darbesi aldığı belirlenen K.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaçan şüpheli M.B, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Kaynak: AA
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