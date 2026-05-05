Haberler

Aydın'da tağşiş zeytinyağı ticareti yapan şüpheliye 1 milyon 834 bin 650 lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, tağşiş zeytinyağı doldurulacağı değerlendirilen 7 bin 421 tenekenin bulunduğu deponun sahibine 1 milyon 834 bin 650 lira para cezası kesildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, tağşiş zeytinyağı doldurulacağı değerlendirilen 7 bin 421 tenekenin bulunduğu deponun sahibine 1 milyon 834 bin 650 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki bir depoya operasyon düzenlendi.

Aramada, tağşiş zeytinyağı dolumu için hazırlandığı değerlendirilen 7 bin 421 teneke ile 102 kilogram bal ve 40 kilogram zeytin ele geçirildi.

Depo sahibi B.K'ye "Veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununa muhalefet" suçundan 1 milyon 834 bin 650 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Enes Uzun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

3 kişiyi kör etti! Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı
Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde

Aydınlar'ın geri adımı sonrası Safi'nin o sözleri yeniden gündemde
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim açıklandı

24 saat geçmeden koltuğu doldu! İşte Gençlerbirliği'nin yeni hocası
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

3 kişiyi kör etti! Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı
Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı

Saatler süren mücadeleyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı