Haberler

Aydın'da sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü ve çocukları kurtarıldı

Aydın'da sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü ve çocukları kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu. Araçta mahsur kalan anne ve iki çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü B.E. (38) isimli kadın ile 2 çocuğu itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. B.E.'nin (38) kontrolünü yitirdiği 09 KU 589 plakalı otomobili sulama kanalına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta mahsur kalan B.E. ile çocukları N.E. (8) ve Y.E. (10), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Anne ve çocuklarının durumunun iyi olduğu bildirildi. B.E. ve 2 çocuğunun çıkarılmasının ardından otomobil suya gömüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

CHP'li vekil partisinden istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Erdoğan görüşmesi öncesi Trump'tan dikkat çeken ziyaret
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti

4 yıl önce kuruyan gölün son hali mest etti
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Mezuniyet törenine damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü

Mezuniyete damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"