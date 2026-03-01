Haberler

Aydın'da sınav öncesi kimliğini unutan öğrencinin yardımına motorize polis timi yetişti

Aydın'da Milli Savunma Üniversitesi sınavı öncesinde kimliğini evde unutan bir kız öğrencinin yardımına motorize polis ekipleri yetişti. Zamanla yarışarak öğrencinin kimliğini ailesinden alıp sınav alanına ulaştırdı.

AYDIN'da Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kapsamındaki merkezi sınav öncesi kimliğini evde unutan bir kız öğrencinin yardımına motorize polis ekibi yetişti. Kız öğrencinin, Güzelhisar Mahallesi'nde bekleyen ailesinden kimliği alınarak, sınav alanına yetiştirildi.

Aydın'da, Milli Savunma Üniversitesi sınavında polis ekipleri, öğrencilerin sınava sorunsuz şekilde ulaşabilmesi için yoğun mesai harcadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren görev alan ekipler hem trafikte hem de sınav giriş noktalarında adaylara yardımcı oldu. Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü'nde yapılan sınav öncesinde ilçelerden gelen öğrenciler ve aileleri, polis ekiplerinin yönlendirmesiyle kampüs alanına kontrollü şekilde alındı. Trafik ekipleri, sürücülerin sınav saatine yetişebilmesi için ulaşımı hızlandırırken, yoğunluk yaşanan noktalarda düzeni sağladı.

Sınav öncesi yaşanan en dikkat çekici destek ise kimliğini evde unutan öğrenciye yönelik oldu. Motorize polis timleri, zamanla yarışan adaylar arasındaki bir kız öğrencinin unuttuğu kimliğini Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde bekleyen annesinden alıp, alana getirdi.

Haber - Kamera: Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
