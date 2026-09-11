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Aydın'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ilıcabaşı Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada, G.G. bıçakla M.B'yi göğsünden yaraladı.

Yaralı, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan G.G. ise bir süre sonra yakalandı.

Öte yandan kavga sırasında Y.B'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu 2 araçta hasar oluştu.

Ekipler, Y.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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