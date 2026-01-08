Aydın'da şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu

Aydın'ın Didim, Söke ve Nazilli ilçelerinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Nazilli'de öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda bir çam ağacı devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Caddede trafik tek yönlü olarak sağlandı. Ağaç, belediye ekipleri tarafından kesildikten sonra trafik yeniden normale döndü.

Öte yandan Yeşil Mahalle 801 Sokak'ta bir ağacın devrilme anı da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, refüjdeki ağacın, rüzgarla birlikte yola devrildiği anlar yer aldı.

Didim ve Söke ilçelerinde de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve ağaçlar devrildi.