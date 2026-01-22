Aydın'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

AYDIN'ın Söke ve Germencik ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Söke ve Germencik ilçelerinde dün akşam başlayan ve bu sabah ise etkisini artıran sağanak, iki ilçede su taşkınlıklarına yol açtı. Yağışla birlikte rögarların taşması sonucu birçok noktada ulaşımda aksamalar yaşandı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı araçlar su birikintileri nedeniyle yolda kaldı. İhbarlar üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri ile itfaiye ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde çalışma başlattı. Ekipler, mazgal ve rögar kapaklarını açarak suyun tahliyesini sağladı, bodrum katları ve iş yerlerinde biriken suları tahliye etti.

Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şiddetli yağışın ardından hasar tespit çalışmalarının başlatılacağı bildirildi.