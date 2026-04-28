Aydın'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

AYDIN'da otoyolda seyir sırasında alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Aydın-İzmir Otobanı Germencik gişeleri mevkisinde bugün saat 08.30 sıralarında seyir halindeki 09 SS 746 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda duman yükselmeye başladı. Sürücü, otomobilini yolun sağına çekip, yanındaki kişi ile birlikte araçtan indi. Kısa sürede motor kısmından çıkan alevler tüm aracı sardı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekibinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı