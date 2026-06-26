Aydın'da seyir halindeki polis aracı yandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken yanan polis aracı kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken yanan polis aracı kullanılamaz hale geldi.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetinde kullanılan 09 A 84241 plakalı hafif ticari araç, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) varyantında alev aldı.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun