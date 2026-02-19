Haberler

Aydın'da şehit yakınları ve gaziler "Büyük Aile Sofrası"nda buluştu

Aydın'da şehit yakınları ve gaziler 'Büyük Aile Sofrası'nda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Valisi Yakup Canbolat, ramazan ayının ilk iftarında şehit yakınları ve gazilerle "Büyük Aile Sofrası" programında bir araya geldi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, ramazan ayının ilk iftarında şehit yakınları ve gazilerle "Büyük Aile Sofrası" programında bir araya geldi.

Kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından ilk iftar gerçekleştirildi.

Canbolat, burada yaptığı konuşmada, vatan uğruna hayatını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

Devlet ve millet olarak şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Canbolat, "Evladını, eşini, kardeşini, babasını bu mukaddes vatan uğruna toprağa veren sizler sabrın, metanetin ve vakurun timsalisiniz." ifadelerini kullandı.

Gazilerin fedakarlık ve cesaretiyle milletin gururu olduğunu belirten Canbolat, devletin her zaman yanlarında olduğunu kaydetti.

Programa, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP Aydın İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu, İYİ Parti Aydın İl Başkanı İlhan Adıyaman ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA " / " + Yusuf Konrat -
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız

Bakan Fidan, direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu

Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu! İşte konuşlanacakları yer
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber

Taraftarı kahreden haber
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü

Mansur Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren ziyaret
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! Binlerce kişi işsiz kalacak
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu