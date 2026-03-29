Aydın'da sağanak nedeniyle akarsular taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Güncelleme:
Aydın'ın İncirliova ve Söke ilçelerinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu Kisir Çayı taştı, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. AFAD ekipleri, sel suları nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına başladı.

Aydın'ın İncirliova ve Söke ilçelerinde sağanak etkili oldu.

Kentte dün başlayan sağanak nedeniyle Söke ilçesindeki Kisir Çayı taştı.

Taşkın suları Kisir Mahallesi'ne ulaştı, bazı ev, iş yerleri ve hayvan damlarını su bastı. Mahalle mezarlığında da sular nedeniyle hasar oluştu.

Mahalle muhtarı Aydın İnegöl, yağmurun bölgeyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Hayvan damını su basan Türkan Türkan ise "Su içinde kaldık. Buralar deniz gibi oldu. Yem karma ve süt makinesi bozuldu. Hayvanlarımız sabaha kadar bağırdı. Geçenki su baskınında da koyunlarım ölmüştü." dedi.

Karacahayıt Mahallesi'nde ise dere taştı, bazı evleri su bastı. Bağarası Mahallesi'nde sel suları nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşları AFAD ekipleri lastik botla kurtardı.

İncirliova ilçesinde Şirindere mevkisindeki yolun bir kısmı çöktü.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
