Aydın İncirliova'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü

İncirliova ilçesinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirirken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Meteoroloji'den gelen sarı kod uyarısı sonrası, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde sağanak etkili oldu. İlçede yollar göle dönerken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, dün Aydın genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Özellikle merkez ilçe Efeler ile batı kesimleri için 'sarı kod' uyarısı verildi. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Sabaha karşı etkisini artıran yağış, İncirliova ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde birçok cadde ve sokak yağmur suyu ile dolarken, bazı araçlar su içerisinde kaldı. Yaşanan su baskınları nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
