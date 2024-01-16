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Aydın'da Sağanak Yağış: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü

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Aydın'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar yağmur suyuyla doldu. Bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

AYDIN'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. İncirliova ilçesinde cadde ve sokaklar yağmur suyuyla doldu. Araçlar, yollarda güçlükle ilerledi. Vatandaşlar ve sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler de araçlarıyla yolda kaldı. Sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu, uzun araç kuyrukları oluştu. Belediye ekipleri, yağışın ardından teyakkuza geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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