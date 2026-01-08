Haberler

Aydın'da sağanak; yollar göle döndü

Güncelleme:
Aydın'da sabah saatlerinden itibaren sağanak ve kuvvetli rüzgar, yollarda su birikintileri oluşturdu ve sürücülerin trafikte zor anlar yaşamasına sebep oldu. Belediye ekipleri önlemler alırken, vatandaşlar da ani su baskınlarına karşı uyarıldı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler, trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri sağanağa karşı teyakkuza geçti.

Yetkililer, vatandaşları ani su baskınları, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

