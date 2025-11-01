Aydın'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde T.A. idaresindeki otomobil, Danişment Mahallesi yolunda yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü, ekipler tarafından halat yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, T.A. idaresindeki 09 AJE 172 plakalı otomobil, Danişment Mahallesi yolunda yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.
Ekipler, halat yardımıyla indikleri uçurumda araçta sıkışan kadın sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı.
Sürücü, sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.