Aydın'da maki yangını
Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda başlayıp makiliğe sıçrayan yangın, havadan ve karadan 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördü.
KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkıp, makiliğe sıçrayan yangın havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahale sonucu saat 12.00 itibarıyla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı