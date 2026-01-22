Haberler

Aydın'da sağanak etkili oldu

Aydın'da sağanak etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana gelen sağanak yağış sonucu bir otelin istinat duvarı yıkıldı ve su baskınları yaşandı. Tahliye edilen yaklaşık 600 müşteri, oteldeki zararları nedeniyle zor anlar yaşadı.

OTELDEKİ MÜŞTERİLER TAHLİYE EDİLDİ

Aydın'da etkili olan sağanak yağışta Güzelçamlı Mahallesi'nde istinat duvarının yıkılması nedeniyle dere yatağından gelen sel sularının dolduğu 5 yıldızlı termal otelde konaklayan yaklaşık 600 müşteri, ekiplerce tahliye edildi. Yaklaşık 40 santimetre yüksekliğe ulaşan su seviyesi nedeniyle oteldeki mobilyalar zarar gördü. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de sel sularının etkili olduğu ilçede ziyaretlerde bulundu. Otelde de incelemelerde bulunan Başkan Günel, ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar ile esnafa geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı

Kız kardeşlerin katilinin sonu, kötü bitti
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı

Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda'dan çıkardı
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı

Kız kardeşlerin katilinin sonu, kötü bitti
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Volkan Demirel'in transferdeki gözdesi Trabzonspor'un radarına girdi

Volkan Demirel'in transfer gözdesi Süper Lig devine yolcu