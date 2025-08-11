Aydın'da Orman Yangınına Müdahele Başladı
Germencik ilçesinde Dağyeni Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Dağyeni Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel