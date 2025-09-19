Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Aydın'ın Çine ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Soğukoluk Mahallesi ile Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akkovanlık Mahallesi arasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.