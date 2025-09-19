Haberler

Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Soğukoluk Mahallesi ile Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akkovanlık Mahallesi arasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
Yunanistan, Türkiye - İsrail krizinde tarafını açıkça belli etti

Komşu, Türkiye - İsrail krizinde tarafını açıkça belli etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldürüp bagaja koymuştu! Dehşetin videosu cep telefonundan çıktı: Evet bu kadar...

Eşini öldürüp bagaja koymuştu! Dehşetin videosu cep telefonundan çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.