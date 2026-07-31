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Aydın'da orman yangını

Aydın'da orman yangını
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KURTARILAN HAYVANLAR, HAYVAN PAZARINA YERLEŞTİRİLDİ Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınında Dutluoluk Mahallesi’nden tahliye edilen hayvanlar, belediyenin hayvan pazarına yerleştirildi.

KURTARILAN HAYVANLAR, HAYVAN PAZARINA YERLEŞTİRİLDİ

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınında Dutluoluk Mahallesi'nden tahliye edilen hayvanlar, belediyenin hayvan pazarına yerleştirildi. Hayvanlarını kurtaran vatandaşlardan Elif Sulargil, "Hayvanımız olduğu için çok kötü süreçteyiz. Ama devletimiz ve belediyeye teşekkür ederiz. Hayvanlarımızı yerleştirdik. Şimdi biraz rahatladık" dedi.

Çok kötü bir gün yaşadıklarını belirten Gülfer Ergül ise "Çok acı bir gün geçirdik. Allah kimselere yaşatmasın. Çok korkunç bir gün yaşadık. 9 hayvanım vardı. 1'i hariç diğerlerini kurtardık. Yardım edenlere Allah zeval vermesin" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Aynı mahallede yaşayan Zühre Sulargil ise "Yangında çok kötü şeyler yaşadık. Öğlenden beri yangın devam ediyor. Hayvanlarımızı devlet gelip götürdü. Allah onlardan razı olsun. Evlerimiz ne durumda bilmiyoruz. Alevler çok yakınlaştı" ifadelerini kullandı.

Tolga TAHÇI - Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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