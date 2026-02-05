Haberler

Aydın'da öğretmenler ile öğrenciler Türk bayraklarıyla bisiklet turu yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'daki Anadolu İmam Hatip Lisesinin öğretmenleri ve öğrencileri, Türk bayraklarıyla bisiklet turu gerçekleştirerek bayrak sevgisinin önemine dikkat çekti.

Aydın'da Anadolu İmam Hatip Lisesinin öğretmenleri ile öğrencileri, Türk bayraklarıyla bisiklet turu düzenledi.

Bisikletle gidilip gelinmesinden dolayı "bisikletli okul" olarak anılan Anadolu İmam Hatip Lisesinin öğretmenleri ve öğrencileri, okulun bahçesinde toplandı.

7 Eylül Mahallesi'nden Atatürk Kent Meydanı'na kadar Türk bayraklarıyla pedal çeviren grup, dev Türk bayrağı açtı.

Etkinliğe bisikletiyle katılan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, organizasyonun Milli Eğitim Bakanlığının "bayrak sevgisi" teması kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu belirten Özcan, "Bayrağın farkındalığını, bilincini ve bayrak sevgisini oluşturmak ve bunu toplumun bütün kesimlerine yaymak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?

İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı

Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte dünyayı ayağa kaldıran sapkınlığın adresi
MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez

TSK'dan Yunanistan'ın küstah talebine anladıkları dilden yanıt