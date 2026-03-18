Aydın'daki muhtarlar Büyükşehir Belediyesinin iftar sofrasında bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 17 ilçe muhtarlarıyla düzenlenen iftar programında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Çerçioğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla herkese eşit hizmet verdiklerini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 17 ilçedeki mahalle muhtarlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi.

Çerçioğlu, belediyeye ait tesiste düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, devletin şefkatli elini yerelde en güçlü şekilde hissettirmek için muhtarlarla birlikte çalıştıklarını söyledi.

Halka hizmet anlayışıyla hareket ettiklerine dikkati çeken Çerçioğlu, "Bugün burada oluşan bu birlik ve beraberlik tablosu, aslında Aydın'ın gücünü göstermektedir. Biz, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman, siyasi görüşü ne olursa olsun herkese eşit davrandık. Tüm vatandaşlarımızı kucaklayan, ayrıştırmayan, birleştiren bir anlayış içinde olduk." dedi.

Sahada çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Çerçioğlu, "Sosyal belediyecilik ilkemizle kimseyi geride bırakmadan bu kadim toprakların bereketini yine bu toprakların insanlarıyla paylaşıyoruz. Bizim için en büyük paye, vatandaşımızın hanesindeki huzur ve yüzündeki güvendir. Aynı sofranın etrafında kurduğumuz bu samimiyet ve birliktelik, geleceğe dair en büyük teminatımızdır." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından bazı muhtarlar Çerçioğlu'na çiçek verip teşekkür etti.

Programa Vali Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
FED, faizi sabit bıraktı

Fed, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular

İran'ın yanıtı ağır oldu! Vurulan yer İsrail'in can damarlarından
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

Dünyanın en büyüğüydü! Petrol fiyatlarını uçuracak saldırı
Burak Yılmaz'ın rekoru bu akşam kırılabilir

Rekoru saatler sonra kırılabilir
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt

Gündemi sarsan İsrail iddiasına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü
Tur rehberi Mısır'da 4 bin yıllık piramide çöp adam ve kadın çizdi, hapis cezası alabilir

Tarihi ayıp! 4 bin yıllık piramide çizdikleri başına dert oldu