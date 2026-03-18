Aydın'daki muhtarlar Büyükşehir Belediyesinin iftar sofrasında bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 17 ilçedeki mahalle muhtarlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi.

Çerçioğlu, belediyeye ait tesiste düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, devletin şefkatli elini yerelde en güçlü şekilde hissettirmek için muhtarlarla birlikte çalıştıklarını söyledi.

Halka hizmet anlayışıyla hareket ettiklerine dikkati çeken Çerçioğlu, "Bugün burada oluşan bu birlik ve beraberlik tablosu, aslında Aydın'ın gücünü göstermektedir. Biz, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman, siyasi görüşü ne olursa olsun herkese eşit davrandık. Tüm vatandaşlarımızı kucaklayan, ayrıştırmayan, birleştiren bir anlayış içinde olduk." dedi.

Sahada çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Çerçioğlu, "Sosyal belediyecilik ilkemizle kimseyi geride bırakmadan bu kadim toprakların bereketini yine bu toprakların insanlarıyla paylaşıyoruz. Bizim için en büyük paye, vatandaşımızın hanesindeki huzur ve yüzündeki güvendir. Aynı sofranın etrafında kurduğumuz bu samimiyet ve birliktelik, geleceğe dair en büyük teminatımızdır." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından bazı muhtarlar Çerçioğlu'na çiçek verip teşekkür etti.

Programa Vali Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile muhtarlar katıldı.