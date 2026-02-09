Aydın'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde tırın altına giren motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki Seyit Aydoğdu'nun hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Karpuzlu ilçesinde tırın altına giren motosiklet sürücüsü Seyit Aydoğdu, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
TIRIN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza, geçen 2 Şubat günü saat 22.45 sıralarında Tekeler Mahallesi'nde meydana geldi. Seyit Aydoğdu, kullandığı motosikletle, S.Ç. idaresindeki 09 AFN 009 plakalı tırın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Aydoğdu, kaldırıldığı Karpuzlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
KAZA ANI KAMERADA
Gözaltına alınan TIR sürücüsü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aydoğdu toprağa verilirken, kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde tırın sola dönüş yaptığı sırada Aydoğdu'nun motosikletiyle altına girdiği anlar yer aldı.