Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet sürücüsü Yusuf Keskin, ağaca çarpmasının ardından yola savruldu ve yaşamını yitirdi. Kaza hakkında detaylar ve sağlık ekiplerinin müdahalesi öğrenildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yusuf Keskin idaresindeki 09 AHN 903 plakalı motosiklet, Mimar Sinan Mahallesi'nde ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Keskin'in cesedi, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.