Aydın'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışma anı kamerada
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza anı kaydedildi.

A.T. yönetiminde 09 AIM 937 motosiklet Aydın-Muğla kara yolu 112 Acil Çağrı Merkezi mevkisinde kavşaktan çıkan N.E'nin kullandığı 35 CAV 982 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Haber verilmesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
