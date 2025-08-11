Aydın'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 14 Yaralı

Aydın'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 14 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Kaza sonrası 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

N.Y. yönetimindeki 09 AIE 596 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Selatin Mahallesi'nde karşı yönden gelen M.T. idaresindeki 20 B 4619 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, yol kenarındaki yağmur suyu kanalına çıkarak durabildi.

Kazada sürücüler ile minibüsteki işçilerden 12'si yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adnan Menderes Üniversitesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu 'Geliyorum' dedi

Yılın transferi duyuruldu! Hakan yeni takımına hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim

Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.