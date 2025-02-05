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Aydın'da Kontrolden Çıkan Kamyon Yaya Yaraladı

Aydın'da Kontrolden Çıkan Kamyon Yaya Yaraladı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon, sinyalizasyon direğine çarparak devrilmesine neden oldu. Olayda yaralanan bir yaya hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun çarpması sonucu devrilen sinyalizasyon direğinin altında kalan yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 09 AFN 526 plakalı kamyon, Aydın-Denizli kara yolu Köşk birinci dönel kavşakta kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı.

Devrilen direk, yaya olarak bölgeden geçen İ.T'nin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Başından yaralanan İ.T, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, sürücüyü ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: AA / Cem Kalkan - Güncel
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