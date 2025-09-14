Aydın'da Kavga: Baba ve Kızı Tabancayla Yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan kavgada baba ile kızı tabancayla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Neşetiye Mahallesi'nde H.T. (35) ile sokakta karşılaştığı B.İ. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T, tabancayla B.İ. ile kızı G.İ'ye (14) ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.