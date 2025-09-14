Haberler

Aydın'da Kavga: Baba ve Kızı Tabancayla Yaralandı


Aydın'ın Germencik ilçesinde bir tartışma sonucu baba ile kızı, bir şahsın tabancalı saldırısına uğrayarak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan kavgada baba ile kızı tabancayla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Neşetiye Mahallesi'nde H.T. (35) ile sokakta karşılaştığı B.İ. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T, tabancayla B.İ. ile kızı G.İ'ye (14) ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
