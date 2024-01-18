Aydın'da Kamyonetle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Aydın (53) yönetimindeki 09 VK 791 plakalı motosiklet, İncirliova-Koçarlı kara yolunda, önünde seyreden B.O yönetimindeki 09 HG 843 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Mehmet Aydın, kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
B.O. gözaltına alındı.