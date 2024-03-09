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Aydın'da kadın girişimcilere dijital eğitim verildi

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Aydın'ın Germencik ilçesinde, kadın girişimci adaylarına 'Dijitalde Hayat Kolay' ve 'e-Ticaret Eğitimi' verildi. Eğitimde, kadınların dijital bilgilerini artırmayı ve dijital pazarlama becerilerini geliştirmeyi amaçlandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, kadın girişimci adaylarına "Dijitalde Hayat Kolay" ve "e-Ticaret Eğitimi" verildi.

Ortaklar Genç Ofisi'nin güzel sanatlar atölyesinde düzenlenen eğitime, 20 kadın kursiyer katıldı.

Habitat Derneği Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Program Direktörü Nilay Abınık, AA muhabirine ortağı oldukları Dijitalde Hayat Kolay Projesi kapsamında 81 ilde gönüllü eğitmenlerle eğitimler verildiğini kaydetti.

Eğitimlerin, kadınlar ile 65 yaş ve üzeri kişilerin dijital bilgilerini artırmayı, kadınların dijital pazarlama becerilerini geliştirerek toplumsal ve ekonomik hayata daha aktif ve eşit katılabilmesine katkıda bulunmayı amaçladığını ifade eden Abınık, "Girişimci kadınlar dijital pazarlama eğitimlerini aldıktan sonra tasarım odaklı düşünme atölyesinden faydalanıyor. Akabinde ise mentörlük ve hibe destekleri sağlıyoruz." dedi.

Gönüllü eğitmen Ayşe Karan da bir günlük programda kadınların, ürettikleri ürünleri e-ticaret ile nasıl satacaklarına dair sorularını cevapladıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Germencik Aydın Eğitim Güncel Haberler

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