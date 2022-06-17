Aydın'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı Aydın'ın Çine ilçesinde, bakır kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Aydın'ın Çine ilçesinde, bakır kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye otoparkı ve bir liseden bakır kablo çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin İ.D. olduğunu belirledi. Zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Aydın Güncel Haberler

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