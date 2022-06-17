Aydın'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

AA - Murat Şenbaklavacı - Güncel
 - Güncelleme:
Aydın'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Aydın'ın Çine ilçesinde, bakır kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde, bakır kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye otoparkı ve bir liseden bakır kablo çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin İ.D. olduğunu belirledi.

Zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title