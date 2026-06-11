Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti; olay kamerada

YAŞAMINI YİTİRDİ

Aydın'da fakülte inşaatında iskelede çalışırken üzerinde bulunduğu panonun yerinden çıkması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen ve ağır yaralanan inşaat işçisi Ferhat Çakır (27), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı