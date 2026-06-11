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Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti; olay kamerada

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Aydın'da bir fakülte inşaatında iskelede çalışan Ferhat Çakır, üzerindeki panonun yerinden çıkmasıyla 30 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Aydın'da fakülte inşaatında iskelede çalışırken üzerinde bulunduğu panonun yerinden çıkması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen ve ağır yaralanan inşaat işçisi Ferhat Çakır (27), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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