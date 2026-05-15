Haberler

Söke’de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

R.B.'nin kullandığı 07 AEP 940 plakalı otomobil, Yenicamii Mahallesi'nde yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti.

Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen A.E. yönetimindeki 34 LN 3381 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki sürücü, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada otomobilin çarptığı sahipsiz köpeğin öldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Ölmez
