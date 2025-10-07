Haberler

Aydın'da İki Belediye, Evsel Atıklar İçin 3.7 Milyon TL Ceza Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ve Koçarlı belediyelerine, evsel atıkları mevzuata aykırı şekilde boş araziye döktükleri gerekçesiyle toplam 3 milyon 739 bin TL ceza kesildi. Çevre Bakanlığı'nın denetimleri sonucu uygulanan ceza, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na dayanıyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından, Aydın'da Çine ve Koçarlı belediyelerine, belediyeye ait araçlarla evsel atıkların boş araziye boşaltıldığı gerekçesiyle toplam 3 milyon 739 bin TL ceza uygulandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın'ın Çine ilçesinde yapılan denetimde evsel nitelikli atıkların Çine Belediyesi'ne ait araçlarla, düzenli depolama alanı veya aktarma istasyonu olmayan Sarıoğlu mahallesindeki boş alana dökülüp depolandığı tespit edildi. Koçarlı ilçesinde de evsel atıkların yine ilçe belediyesine ait araçla, Yeniköy ile Güdüşlü mahallelerindeki alanlara döküldüğü belirlendi. Atıkları mevzuata aykırı şekilde bertaraf ettiği tespit edilen Çine ve Koçarlı belediyelerine 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726'şar TL idari para ceza uygulandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

İşte suikasta uğrayan avukatın otopsi raporu! Kan donduran detaylar
Çatışmaların ardından Suriye güvenlik güçleri ve SDG arasında ateşkes sağlandı

Görüntüler tedirgin etmişti! Türkiye sınırından beklenen haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.