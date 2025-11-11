Aydın'da Firari Hükümlüler Operasyonda Yakalandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eraslan Üzer ile kız arkadaşı Sadiye Baktuş, yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Tepecik Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 'yaralama' ve 'yağma' suçlarından hakkında 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Eraslan Üzer ile 'hırsızlık' ve 'iftira' suçlarından 12 yıl hapis cezası bulunan firari kız arkadaşı Sadiye Baktuş, yakalandı. Firari hükümlüler, sağlık kontrolünün ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,