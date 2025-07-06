Aydın'da Feci Kaza: Alkollü Sürücü Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Efeler ilçesinde, istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Korkut (35) hayatını kaybetti. Yapılan kontrollerde Korkut'un alkollü olduğu belirlendi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde istinat duvarına, ardından bir araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İbrahim Korkut (35) idaresindeki 48 ADD 671 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolunun Hallaçlar mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına, ardından önünde seyreden U.İ. (34) yönetimdeki 34 NBZ 469 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü Korkut, asfalt zemine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Korkut'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan hayatını kaybeden sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.