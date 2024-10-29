Aydın'da Evde Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Germencik ilçesinde A.K'ye ait evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası evde hasar meydana geldi. Belediye Başkanı ve ilçe başkanı bölgeyi ziyaret ederek aileye destek verdi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Hıdırbeyli Mahallesi'nde A.K'ye (78) ait evin bahçesinde çıkan yangın, eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ile AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz Çınk bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.