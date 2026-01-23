Haberler

Aydın'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Aydın'ın 4 ilçesinde El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, sanal medya üzerinden terör propagandası yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

AYDIN'ın 4 ilçesinde El Kaide ile DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı ve terör örgütleri ile iltisaklı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda El Kaide ve DEAŞ silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptığı değerlendirilen şüphelilerin adreslerine, dün sabah eş zamanlı baskın yapıldı. Nazilli merkezli olarak Sultanhisar, Söke ve Karpuzlu ilçelerinde düzenlenen baskınlarda toplam 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
