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Didim'de 70 yaşındaki adam boğuldu

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Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren İsmail Gülcan (70) boğularak hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik ekiplerince denizde 500 metre uzakta cansız bedeni bulunan Gülcan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Akbük Sahili'nden denize giren İsmail Gülcan (70) bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden sahildeki vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığına bilgi verdi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG-74 ve KB-4 gemileri, Didim Kolluk Destek Timi ile DEGAK-14 özel dalış timi ve insansız hava aracı gönderildi.

Ekipler denize girdiği yerin yaklaşık 500 metre uzağında Gülcan'ın cansız bedenine ulaştı.

Cenaze incelemenin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
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