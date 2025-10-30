Aydın'da DEAŞ Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Aydın'da jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, DEAŞ terör örgütüne mensup olduğu değerlendirilen 5 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli ve Köşk ilçelerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen 5 adrese operasyon yaptı. Operasyonda Türkiye'ye yasa dışı yollarlar girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
