Aydın'da DEAŞ Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Aydın'ın Nazilli ve Köşk ilçelerinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu belirlenen 5 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütüldü.
Aydın'ın Nazilli ve Köşk ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Nazilli ve Köşk ilçelerinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği öğrenilen zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel