Aydın'da DEAŞ Operasyonu: 10 Gözaltı, 5 Tutuklama

Aydın'da düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYDIN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezi ile Nazilli, Didim ve İncirliova ilçelerinde önceki gün sabah saatlerinde terör operasyonu yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki operasyonda DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Onur A. (25), Hatem A. (35), Fırat A. (20), Faruk B. (21) ve Tarkan İ. (24) tutuklandı, A.Ç. (33), A.Ç. (44), M.D. (29), A.O. (39) ve M.Ç. (17) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
