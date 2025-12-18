Aydın'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
Aydın'da düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 6 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Operasyon, il jandarma komutanlığının terörle mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen ve DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 yabancı uyruklunun adreslerini belirledi.
Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerindeki bazı adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Söz konusu adreslerdeki aramalarda ele geçirilen dijital materyale el konuldu.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel