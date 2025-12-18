Haberler

Aydın'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Aydın'da düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 6 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Operasyon, il jandarma komutanlığının terörle mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Aydın'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen ve DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 yabancı uyruklunun adreslerini belirledi.

Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerindeki bazı adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda ele geçirilen dijital materyale el konuldu.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
